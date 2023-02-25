Юрист пояснил, из-за какой перепланировки могут лишить жилья

В Москве до конца 2023 года продлили мораторий на назначение штрафов при согласовании уже проведённых перепланировок жилья. Но это не значит легализации незаконных работ. Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин предупредил, что из-за некоторых переделок недвижимости можно даже лишиться жилья.

В список запрещённых видов перепланировки входят снос несущих стен, а также замена "мокрых" мест. В последнем случае речь идёт о переносе кухни или санузла. Также нельзя перекрывать вентиляцию и выносить отопительные приборы на балкон или лоджию. Если это уже сделано, легализовать не получится. По словам юриста, подобные манипуляции приводят к большим проблемам.

"Если батареи выносят на балкон, у людей может быть холодно из-за того, что увеличивается площадь жилой части. Во время мороза трубу может просто прорвать, и кипяток зальёт несколько этажей внизу. Для устранения аварии придётся перекрывать отопление. Манипуляции с несущими стенами могут привести к трещинам и даже к обрушению здания", — рассказал радио Sputnik Крохин.

Он добавил, что собственника, который провёл незаконную перепланировку, могут попросту лишить квартиры. Её просто выставят на торги.