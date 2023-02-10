Россиян предупредили о смертельной опасности популярной перепланировки жилья

Некоторые популярные у россиян типы перепланировок жилья либо опасны, либо несут ущерб комфорту жильцов. Об этом заявил сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин. По его словам, чаще всего заказчик хочет снести несущие стены, что может угрожать всему многоквартирному дому. Ещё одним нередким желанием является перенос мокрой точки в другую часть квартиры.

"Помимо того что неправильно новый санузел располагать над жилыми комнатами нижних этажей, ещё "перетаскивание" длинной трубы слива, например к стояку, может привести к техническим проблемам в процессе эксплуатации", — объяснил он в беседе с РИАМО.

Ещё одной ошибкой жильцов является объединение балкона с жилой комнатой, добавил Лагутин. Подобная перепланировка грозит проблемами с отоплением из-за недостаточного утепления или низкого качества стеклопакетов, установленных застройщиком.

При этом поработать над планировкой можно и не прибегая к разрушению. По словам дизайнера, с задачей визуального увеличения жилого пространства отлично справятся зеркала.

"Зеркала — это потрясающее недорогое решение, которое можно обыграть, например, повесить раму с зеркалом, создавая эффект окна", — добавил он.

Также креативным решением станет фальшдверь, которая создаст ощущение наличия ещё одной комнаты. Поможет в решении проблемы и работа с цветом стен. Например, можно окрасить в другой тон четвёртую поверхность.