Украшениям — нет: Жирный крем и гоммаж назвали друзьями для кожи в зимний период

Чтобы избежать обморожения, при экстремально низких температурах нужно использовать высокие воротники и шарфы и отказаться от украшений в ушах, так как мочки обычно не полностью прикрыты шапкой. Об уходе за кожей в зимнее время года написала "Газета.ru".

Из-за морозов, ветра, перепада температуры и сухого воздуха в помещении нарушается водно-липидный баланс, кожа становится более сухой, чувствительной и склонной к раздражению. В связи с этим в домашнем уходе лучше отдать предпочтение жирным текстурам кремов, а в холодных регионах — использовать средства защиты от обветривания и обморожения.

"Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жёсткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны. Для очищения лучше использовать более мягкие, деликатные средства, в составе которых присутствуют жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. А скраб заменить на лёгкий энзимный пилинг или гоммаж", — рассказала врач-косметолог "СМ-Косметологии" Анастасия Савина, добавив, что любые уходовые средства должны наноситься не позднее чем за полчаса до выхода на улицу.