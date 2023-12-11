Россиянкам назвали 4 способа избежать раннего старения кожи Косметолог Казакова: Первые морщины могут появиться уже в 25–30 лет 11 декабря, 10:40 Первые морщины могут появиться уже в 25–30 лет. Обложка © Unsplash

На состоянии кожи сказывается целый ряд различных факторов окружающей среды, в числе которых ультрафиолетовое излучение, жёсткая вода, выхлопные газы, смог, пыль, низкие и высокие температуры. Важную роль играют и малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, хронические заболевания, а также вредные привычки и психоэмоциональные перегрузки. Четыре шага, которые позволят избежать раннего старения, Лайфу перечислила врач-косметолог Оксана Казакова.

Сегодня первые морщинки могут появиться уже в 25–30 лет. Полностью исключить воздействие неблагоприятных факторов просто невозможно, а вот снизить его под силу каждому. Оксана Казакова. Врач-косметолог клиники МЕДСИ в Перми.

1. Очищение

Очищать кожу нужно как минимум два раза в день — утром и вечером. Даже простое умывание позволит удалить пыль, жир, пот и другие загрязнения. А вечером нужно проводить снятие макияжа. Казакова не советует пренебрегать процедурой, даже если вы очень устали. Для очистки лучше пользоваться мягкими средствами, которые бережно снимают косметику. К ним относят мицеллярную воду, различные пенки, гидрофильные масла.

2. Тонизирование

Второй этап ухода — протереть лицо тоником после умывания. Тоники позволяют обеспечить не только более глубокую очистку, но и уход, так как выравнивают текстуру и тон кожи, подготавливают её к дальнейшим процедурам.

3. Увлажнение и питание

Увлажнение и питание насыщают кожу полезными веществами, делают её более упругой и гладкой, молодой и здоровой. Эти этапы ни в коем случае нельзя пропускать, так как они являются основными.

4. Специальный уход

Он необходим при наличии выраженных проблем: глубоких морщин, пигментных пятен, акне, купероза и других. Специальный уход подбирается исключительно в косметологических клиниках или медицинских учреждениях. Это обусловлено тем, что в своём составе продукты могут содержать компоненты, способные как принести пользу, так и нанести вред (различные кислоты и другие ингредиенты в высоких дозировках).

"К таким популярным процедурам относится мезотерапия, биоревитализация, маски, пилинги, уколы ботулотоксина, чистка лица. Подходить к проведению процедур следует достаточно осторожно. Любая из них может не только принести пользу, но и нанести вред", — подчеркнула косметолог клиники МЕДСИ в Перми.

А ранее россиянкам объяснили природу пигментных пятен и рассказали, как от них защититься. Для этого необходимо скорректировать домашний уход.

Авторы Андрей Горяничев