Недосып не снимут: Косметолог объяснила, как выжать из патчей для глаз максимум пользы

Патчи для глаз — наклейки для экспресс-ухода, пропитанные различными составами, — способны уменьшить отёки, осветлить тёмные круги, разгладить мелкие морщины и улучшить состояние кожи. О том, какие они бывают и как их применять, порталу "Страсти" рассказала бьюти-эксперт Дарья Атланова.

По её словам, в устранении "мешков" под глазами особенно эффективны патчи с кофеином — он выводит лишнюю жидкость и улучшает кровоток. Для увлажнения хороши наклейки с гиалуроновой кислотой, а для осветления тёмных кругов — с пантенолом, витаминами A и C. Патчи же с коллагеном, пептидами и экстрактами водорослей поспособствуют сглаживанию мелких морщинок.

Самые популярные патчи — гидрогелевые. Они состоят из полимера с питающей кожу эссенцией. Бывают также тканевые патчи, пропитанные гелем или сывороткой с активными компонентами, и коллагеновые, растворяющиеся при намокании.

Для лучшего эффекта косметолог рекомендовала держать патчи в холодильнике. Клеить их нужно на предварительно очищенную кожу: после аппаратной чистки или бани она особенно восприимчива к питательным веществам. Через 20 минут патчи надо убрать (не нужно дожидаться ощущения стягивания!) и слегка помассировать область вокруг глаз. Жидкость, оставшуюся в баночке, можно нанести на шею и декольте.

Помимо патчей для глаз есть аналогичный уход от морщин на лбу, носогубных складок, а также гидрогелевые наклейки в форме губ. С их помощью можно убрать следы усталости и придать себе свежий вид, однако не стоит надеяться на кардинальное омоложение.

"Ждать от них эффекта блефаропластики не стоит. Они, как и любые косметические средства, воздействуют только на верхний слой кожи, потому что кожа — защитный барьер и не пропускает вещества внутрь организма. <...> Хронический стресс, недосып и болезни они вряд ли замаскируют", — объяснила основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве, сертифицированный тренер, производитель косметики Атланова.