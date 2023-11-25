Россиянкам объяснили природу пигментных пятен и как от них защититься

Пигментные пятна возникают из-за того, что организм старается предотвратить дальнейшее проникновение ультрафиолета. Любителям путешествий в солнечные страны во избежание этого нужно заранее позаботиться о своей коже.

"Пигментные пятна — это участки кожи, которые выделяются за счёт более интенсивного цвета из-за усиленной выработки меланина. Они могут быть разной формы, размера и интенсивности", — рассказала "Газете.ru" косметолог спа-центра AQUALES в LES Art Resort Римма Гангалюк, добавив, что меланин выполняет защитную функцию.

Для борьбы с пигментными пятнами специалист посоветовала скорректировать домашний уход. Так, вечером нужно использовать средства, содержащие кислоты с небольшим процентом, а утром и перед выходом на улицу следует наносить SPF-крем с высоким фактором защиты — 30 или 50. Если же есть сомнения в доброкачественности пятен, нужно обязательно обратиться к врачу.