Косметолог раскрыла маркеры, которые выдают настоящий возраст женщины

Угадайте, сколько мне лет, — часто женщины задают такой вопрос в кабинете косметолога. Однако грамотный врач по нескольким маркерам может определить реальный возраст пациентки с точностью до пяти-шести лет. Что это за маркеры, Лайфу рассказала врач-косметолог, дерматолог Анна Лебедева.

25 лет

Носогубные складки, вернее заломы в коже, начинают формироваться около 25 лет. Если кожа сухая, процесс может начаться раньше, а на плотной или увлажнённой биоревитализацией коже — позже.

Врач-косметолог, дерматолог Анна Лебедева. Фото предоставлено Лайфу

30–35 лет

Носо-слёзная борозда (при усталом морфотипе) или очерченность орбиты появляется около 30 лет за счёт того, что начинают слабеть связки, поддерживающие ткани, щёки опускаются чуть ниже. При данной проблеме косметолог советует коррекцию орбиты мягкими филлерами и PRP-терапию.

Сеточка морщинок вокруг глаз и за ушами обычно появляется около 25–30 лет за счёт того, что кожа вокруг глаз самая тоненькая и больше всего склонна к сухости из-за малого количества сальных желёз. Также к 30–35 годам уменьшается выработка сала, при этом жирная кожа может стать нормальной, а нормальная — сухой. В этот момент Лебедева рекомендует обращать внимание на правильный подбор домашнего ухода.

40–45 лет

Овал лица начинает плыть в 35–40 лет. В случае отёчно-деформационного типа мы увидим этот процесс очень явно, в случае тонкой кожи и мелкоморщинистого типа старения обратим внимание на потерю тонуса кожи в нижней трети лица, говорит врач. После 40 лет могут появляться и пигментные пятна на лице и руках, и, конечно, большая вероятность их появления у тех, кто много времени в юности проводил на ярком солнце.

Также примерно в 40–45 лет снижается количество подкожно-жировой клетчатки: уменьшается выраженность щёк, лицо худеет — начинает переворачиваться "треугольник молодости".

"С 40 лет начинается выраженная резорбция костей лицевого черепа — уменьшается выраженность скул, вытягивается нижняя челюсть, глаза начинают уменьшаться", — отметила Лебедева.

55 лет

Морщинки вокруг губ появляются примерно в 45–55 лет в зависимости от того, когда у женщины пошло снижение половых гормонов, так как зона губ является эстрогензависимой. Если девушка курит, эти заломы могут появиться раньше за счёт характерной мимики.