Косметолог предупредила о появлении складок на шее из-за смартфона

Заломы на шее можно предотвратить с помощью массажа, рассказала РИА " ФедералПресс" врач-косметолог Татьяна Егорова. Эксперт добавила, что кольца Венеры могут возникать из-за неправильного положения головы во время использования смартфона.

Однако, по словам Егоровой, если складки уже есть, то в домашних условиях их убрать не получится, нужно идти к косметологу. Врач рассказала, что нельзя забывать и про уход в этой зоне. Нужно увлажнять кожу шеи и защищать её солнцезащитными кремами, заключила медик.