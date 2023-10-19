Косметолог предупредила о появлении складок на шее из-за смартфона
Косметолог Егорова: Складки на шее можно предотвратить, делая фейсбилдинг
Заломы на шее можно предотвратить с помощью массажа, рассказала РИА "ФедералПресс" врач-косметолог Татьяна Егорова. Эксперт добавила, что кольца Венеры могут возникать из-за неправильного положения головы во время использования смартфона.
"Складки на шее можно предотвратить, делая фейсбилдинг (упражнения по вытягиванию шеи и расслаблению мышц платизмы) и избегая склонений над смартфоном. Когда мы опускаем голову вниз, тычимся в телефон, у нас автоматически появляются кольца Венеры. Недопущение этих действий ведёт к хорошему результату", — сказала специалист.
Однако, по словам Егоровой, если складки уже есть, то в домашних условиях их убрать не получится, нужно идти к косметологу. Врач рассказала, что нельзя забывать и про уход в этой зоне. Нужно увлажнять кожу шеи и защищать её солнцезащитными кремами, заключила медик.
Ранее косметолог Богачёва рассказала, что популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг не стоит делать у неопытного мастера. По её словам, малоопытные специалисты могут только навредить коже, оставив на ней ожоги, рубцы и впадины.