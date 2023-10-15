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15 октября, 18:38

Косметолог назвала процедуру, которую нельзя делать у неопытного мастера

Косметолог Богачёва: SMAS-лифтинг опасно проводить у неопытного мастера

Популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг не стоит делать у неопытного мастера. Об этом рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог Светлана Богачёва.

По её словам, неопытные специалисты могут только навредить коже, оставив на ней ожоги, рубцы и впадины.

"Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия", приводит слова Богачёвой "Газета.ru".

Эксперт добавила, что даже аппаратом для фотоомоложения можно навредить пациенту, несмотря на то что эта технология работает с кожей поверхностно.

Также, по словам Богачёвой, после SMAS-лифтинга важно следовать советам косметологов, чтобы не получить осложнений. Часто пациенты пренебрегают рекомендациями медиков в период восстановления после пластической операции или соединяют несочетаемые процедуры, отметила врач.

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Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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