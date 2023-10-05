"Как варёное мясо": Жительница Уфы пожаловалась на ужасные последствия омоложения лица

В Уфе у женщины появились впадины и шрамы на щеке после SMAS-лифтинга, который буквально "сварил" часть её лица. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что 44-летняя Олеся ходила на омолаживающие процедуры в клинику доктора Лии Мифтаховой.

Жительница Уфы пожаловалась на впадины на щеке после процедур у косметолога. Видео © Telegram / SHOT

По словам Олеси, два года назад косметолог на приёме предложила ей SMAS-лифтинг — подтяжку лица ультразвуковым аппаратом. Клиентка пожаловалась, что во время процедуры она чувствовала, будто её мышцы готовят в микроволновке. А после лицо выглядело "как варёное мясо". Олеся указала, что около недели она ощущала сильные боли, у неё поднялась температура.

После процедуры на лице у женщины остались шрамы. Фото © Telegram / SHOT

Когда клиентка снова пришла к Мифтаховой, та начала заверять, что заживление идёт нормально. Затем она предложила процедуру фотоомоложения на аппарате М22. Олеся рассказала, что после этого щека окончательно провалилась. В итоге косметолог заблокировала номер клиентки.

Сама Мифтахова говорит, что Олеся использовала некие китайские аппараты и сама навредила себе. По её словам, клиентка привозила в Уфу такие устройства и пыталась продавать их в косметологических кабинетах. Косметолог утверждает, что процедуры в её клинике безопасны. Однако она признала, что на данный момент работает без лицензии и пациентов это якобы не смущает. Мифтахова добавила, что готовит встречный иск в отношении клиентки за "ложный донос".