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18 сентября, 04:31

Косметолог назвала главные ошибки в уходе, ускоряющие старение кожи

Косметолог Савина: Плохой сон и неправильный уход ускоряют старение кожи

Со старением кожи сталкивается каждый, и чтобы замедлить этот процесс, стоит соблюдать некоторые правила. Подробнее о них рассказала Лайфу врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры клиники "СМ-Косметология" Анастасия Савина.

По словам эксперта, первым делом нужно ограничить нахождение на солнце и отказаться от походов в солярий. Как отметила Савина, загар может обострить хронические дерматозы, добавить морщин и высушить кожу, не говоря уже о появлении опасных новообразований.

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SPF необходимо наносить на нужную зону в небольшом количестве и обновлять каждые два часа.

Фото © Unsplash / Kimia Zarifi

Кроме того, косметолог напомнила об опасности неправильного использования крема SPF. Его необходимо наносить на нужную зону в небольшом количестве и обновлять каждые два часа, если вы находитесь на открытом солнце. Также не стоит использовать не подходящие для вашей кожи средства, например жёсткие скрабы.

Неправильно подобранный уход также может навредить вашей коже. К примеру, жёсткие средства очищения и скрабы. Последние, по словам специалиста, противопоказаны многим, а привычка очищать кожу до скрипа приводит к обострению акне.

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Для "отсрочки" старения необходимо смывать косметику перед сном и соблюдать режим сна и бодрствования.

Фото © Unsplash / Maayan Nemanov

Собеседница Лайфа предупредила, что для "отсрочки" старения необходимо смывать косметику перед сном и соблюдать режим сна и бодрствования. Она напомнила, что рекомендуется ложиться спать до 23:00, а сон должен длиться не менее восьми часов. Именно столько требуется организму для полного восстановления.

В заключение косметолог добавила, что если вы хотите сохранить молодость кожи, то следует также отказаться от газировки в пользу простой воды.

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Обложка ©

Unsplash / Velizar Ivanov

Ольга Годуненко
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