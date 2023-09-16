Врач подобрала идеальный состав кремов для разных типов кожи

Подобрать качественную косметику для ухода за кожей тяжело, когда не знаешь, какие кремы полезные. Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева рассказала порталу "Страсти", что нужно обращать внимание на компоненты в составе косметических кремов.

INCI — международная номенклатура косметических ингредиентов, которой пользуются производители косметики. По словам специалиста, любой покупатель хочет видеть 100% натуральный состав. Но избежать добавления консервантов не получится, так как они сохраняют полезные вещества, не дают крему быстро испортиться и обладают противогрибковым эффектом. Самые известные консерванты — феноксиэтанол и гексиленгликоль.

Чего стоит избегать в составе, так это формальдегидов, парабенов и фталатов. Даже в малых дозах они вредят гормональной системе и вызывают аллергию.

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"Производители постепенно уходят и от добавления глицерина, который известен своими увлажняющими свойствами, но ухудшает состояние комбинированной и жирной кожи — создаёт на поверхности тонкую плёнку и не даёт полноценно работать микробиому кожи", — отметила эксперт.

Бедаева перечислила основные правила, которым нужно следовать при выборе крема для кожи.

1. Для сухой кожи необходимо подобрать средство, в составе которого имеется гиалуроновая кислота. Она питает наружный слой кожи. Также обращайте внимание на наличие масел и мочевины. Последний компонент действует как восстановитель кожного слоя.

2. Для комбинированной и жирной кожи ищите крем, в составе которого находятся масла виноградных косточек и миндаля. В хорошие косметические средства могут добавлять экстракты коры дуба или календулы. Они нормализуют работу сальных желёз.

3. Для работы с чувствительной кожей лучше проконсультироваться с дерматологом. Выбирайте крем с активными компонентами — пантенолом и ромашкой.