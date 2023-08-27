Раскрыта идеальная доза ретинола в омолаживающем креме

Ретинол, содержащийся в креме, полезен для здоровья кожи, но его концентрация зависит от целей применения. Об этом "Газете.ru" сообщила косметолог Любовь Столина, руководитель компании SKINCOUTURE.

Для борьбы с акне, чёрными точками и жирностью кожи нужен крем, в котором 0,5% или 1% ретинола. При этом ежедневное применение поможет снять воспаление и очистить кожный покров от слоёв роговых масс, а также сработает иммуномодулирующий эффект, добавила Столина. Для избавления от пигментации нужен крем с 1–2% ретинола, а для омоложения придётся выбрать более сильную концентрацию, продолжила она.

"Для омоложения ретиноиды рекомендуется применять с 40 лет в концентрации 2%. Ежедневное использование с таким составом запрещено, эффект при правильном использовании — уплотнение и наполнение кожи изнутри, как следствие, разглаживание морщин и осветление эпидермиса", — пояснила косметолог.