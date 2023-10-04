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4 октября, 12:31

Мастер залила клеем глаза сибирячке во время наращивания ресниц

Жительница Красноярска попала в больницу после наращивания ресниц

Жительнице Красноярска залили клеем глаза во время процедуры по наращиванию ресниц. Как сообщает "SHOT Проверка", мастер случайно перепутала флаконы.

По данным телеграм-канала, за целых пять часов работы лэшмейкер с сайта объявлений полностью выполнила процедуру только на одном глазу и частично — на втором. В итоге клиентке надоело долго ждать, и она попросила снять все наращённые ресницы. Мастер возражать не стала и сказала, что нанесёт специальное средство на ресницы. Однако вместо этого она покрыла их клеем. В результате пострадавшую увезли в больницу, где у неё диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

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Ранее Лайф рассказывал, как жительница Москвы осталась без ногтей на нескольких пальцах после того, как ей сделали маникюр с шеллаком. Сейчас девушка вынуждена лечиться за свой счёт. В больнице у неё выявили химический ожог двух пальцев и грибок, который, вероятно, занесли во время процедуры.

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Наталья Исакова
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