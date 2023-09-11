От спины до ягодиц: Умершая в премиальной клинике петербурженка хотела перекроить себя полностью
SHOT: Умершей после липосакции петербурженке сделали сразу несколько пластик
Петербурженка, которая умерла после операции в элитной клинике в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
Жительница Санкт-Петербурга, которая скончалась в клинике пластической хирургии премиум-класса, хотела кардинально перекроить себя. Как сообщает SHOT, ей сделали липосакцию сразу нескольких частей тела — спины, талии, крестца, верхней части живота, зон галифе, рёбер, а ещё лифтинг лба, бровей, под бровями, висков, подбородка, груди и ягодиц.
По информации телеграм-канала, через два дня после операции, которая состоялась 6 сентября, состояние 47-летней Анны Ф. стало резко ухудшаться. Женщина даже перестала выходить на связь с родными, но врачи клиники "Абриелль" уверяли их, что с пациенткой якобы всё в порядке, мол, она просто отдыхает после операции. При этом на контакт с мужем и дочерью погибшей медики шли не особо охотно.
В итоге выяснилось, что у Анны анемия, из-за чего её экстренно отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, но спасти женщину уже не удалось. После этого семья пациентки обратилась в полицию.
Как уже писал Лайф, по предварительным данным, петербурженка скончалась из-за инфаркта, отёка мозга и лёгких. В настоящее время проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе оперативники проверяют действия медиков.