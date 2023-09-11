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11 сентября, 08:00

В Петербурге пациентка премиальной клиники умерла после липосакции

В Санкт-Петербурге умерла 47-летняя пациентка клиники пластической хирургии премиум-класса после операции по липосакции. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Женщина обратилась в клинику "Абриелль" в элитном ЖК на Среднем проспекте. После липосакции состояние петербурженки резко ухудшилось, её доставили в Центр экстренной медицины им. Никифорова. Однако врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, она скончалась из-за инфаркта, отёка мозга и лёгких. Теперь проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе правоохранители проверяют действия медиков.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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