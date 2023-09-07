Врач объяснил, почему отдыхавшая в Сочи 7-летняя девочка умерла из-за ротавируса
Врач Умнов: Потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведёт к смерти
Для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы. Кроме того, если больной теряет более 9% от первоначальной массы тела, это приводит к гибели. Об этом Лайфу рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, комментируя шокирующий случай смерти ребёнка на отдыхе в Сочи.
Умнов напомнил, что ротавирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, передающееся фекально-оральным путём. Чаще всего заболевание передаётся из-за несоблюдений правил личной гигиены (съели плохо обработанные овощи, выпили некипячёную воду, рукопожатие). Инкубационный период длится от 15 часов до нескольких суток. Первые симптомы — рвота, боли в животе, диарея и лихорадка, слабость, головные боли.
"При отсутствии лечения происходит обезвоживание организма из-за постоянной рвоты и диареи. Кроме того, ухудшается всасывание воды в кишечнике. Возникает дефицит электролитов, из-за которых нарушается работа сердца и головного мозга", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Если пациент теряет 4–6% от первоначальной массы тела, это выражается в судорогах мышц. Потеря 7–9% сопровождается нарушением гемодинамики: артериальное давление падает, пульс становится слабым и частым. Появляются выраженные судороги, одышка, бледнеет кожа, количество мочи уменьшается. Потеря более 9% от первоначальной массы тела приводит к смерти.
Поэтому врач советует обязательно восполнять объём потерянной жидкости, пить регидрон три раза в день, принимать антидиарейные средства, пробиотики. Также помогает приём кока-колы.
Напомним, в Сочи скончалась 7-летняя девочка, которая подхватила ротавирус во время семейного отдыха на Чёрном море. Маша приехала на отдых с родителями из Екатеринбурга. 18 августа ей стало плохо, девочке поставили диагноз "ротавирус". По мнению матери, девочка много купалась и могла подхватить болезнь в море. Состояние малышки ухудшалось, её госпитализировали в реанимацию, где врачи обнаружили отёк мозга. Позже, несмотря на все усилия медиков, малышка впала в кому и умерла.
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