Врач объяснил, почему отдыхавшая в Сочи 7-летняя девочка умерла из-за ротавируса

Для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы. Кроме того, если больной теряет более 9% от первоначальной массы тела, это приводит к гибели. Об этом Лайфу рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, комментируя шокирующий случай смерти ребёнка на отдыхе в Сочи.

Умнов напомнил, что ротавирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, передающееся фекально-оральным путём. Чаще всего заболевание передаётся из-за несоблюдений правил личной гигиены (съели плохо обработанные овощи, выпили некипячёную воду, рукопожатие). Инкубационный период длится от 15 часов до нескольких суток. Первые симптомы — рвота, боли в животе, диарея и лихорадка, слабость, головные боли.

"При отсутствии лечения происходит обезвоживание организма из-за постоянной рвоты и диареи. Кроме того, ухудшается всасывание воды в кишечнике. Возникает дефицит электролитов, из-за которых нарушается работа сердца и головного мозга", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Если пациент теряет 4–6% от первоначальной массы тела, это выражается в судорогах мышц. Потеря 7–9% сопровождается нарушением гемодинамики: артериальное давление падает, пульс становится слабым и частым. Появляются выраженные судороги, одышка, бледнеет кожа, количество мочи уменьшается. Потеря более 9% от первоначальной массы тела приводит к смерти.

Поэтому врач советует обязательно восполнять объём потерянной жидкости, пить регидрон три раза в день, принимать антидиарейные средства, пробиотики. Также помогает приём кока-колы.