Как защитить детей от ротавируса и избежать трагедии: Советы педиатра

Традиционные для июля и августа вспышки ротавирусной инфекции в этом году особенно сильно ударили по туристам черноморского побережья: болеют как взрослые, так и дети. Почему число заболевших растёт и в чём опасность этого недуга рассказывает РИА "ФедералПресс".

Так, на прошлой неделе семилетняя девочка, на отдых с родителями из Екатеринбурга, попала в реанимацию. Она начала терять сознание, задыхаться и хрипеть, а из носа пошла кровавая пена. Оказалось — ротавирус. И в этом году таких пациентов много — недуг косит целые семьи. В основном у них наблюдаются двухнедельные температура, ломота в теле, рвотные позывы каждые полчаса.

У взрослых недуг может протекать почти бессимптомно, а вот детям сложнее. Малыши от полугода до двух лет вообще могут умереть от острого обезвоживания и бактериального заражения. Смертность от ротавирусной инфекции составляет 3,5%.

По информации агенства, в Геленджике каждой бригаде скорой помощи в сутки приходится посещать как минимум 30 адресов и чаще всего обращаются туристы. Рост кишечной инфекции чаще наблюдается у тех, кто покупает еду на рынках, у дорог и на пляжах, а вот море ни при чём — исследование морской воды показало соответствие нормам.

Причиной вспышки ротавирусной инфекции могли стать сочинские потопы в начале июля, когда вода уносила в море много мусора и содержимое канализаций. Чтобы избежать заражения педиатр Фёдор Катасонов посоветовал использовать пентавалентную живую вакцину "РотаТек".

У вакцины — три дозы, первая из которых должна быть введена в возрасте от 6 до 12 недель, а остальные две — до достижения ребенком 32-недельного возраста. Интервалы между ними должны составлять от четырёх до десяти недель.

"Например, вашему малышу скоро 8 месяцев, а третья прививка от ротавируса ещё не сделана. После восьми месяцев её делать уже нельзя, поэтому лучше поспешить. Или вы собираетесь в путешествие, и вам надо успеть привиться за две недели, чтобы защита успела выработаться. Тогда лучше привиться, несмотря на всё ещё бушующую пандемию", — пояснил Катасонов.