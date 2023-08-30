Вирусолог дал совет, как не заразиться ротавирусом на отдыхе в Турции

Вспышка ротавируса в Турции объясняется несоблюдением личной гигиены. Чаще всего им заражаются дети и переносят болезнь тяжело: повышается температура, возникают рвота и диарея. А взрослые, как правило, — бессимптомные переносчики инфекции. Такие пояснения дал вирусолог Сергей Вострухов.

"Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Врач пояснил, что ротавирусы очень устойчивы, поэтому долго живут на плохо промытых овощах и фруктах, часто встречаются и в воде. Если вы подозреваете, что у вас или ребёнка — ротавирус, лучше обратиться к врачу, чтобы избежать обезвоживания организма.