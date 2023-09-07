В Сочи умерла 7-летняя девочка, которая подхватила ротавирус на отдыхе и впала в кому

В Сочи скончалась 7-летняя девочка, которая подхватила ротавирус во время семейного отдыха на Чёрном море и впала в кому. Об этом пишет E1.ru, пообщавшись с матерью ребёнка.

"В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем, как. В 10:00 пойдём в морг, будем узнавать, как это сделать", — поделилась женщина.

Маша приехала на отдых с родителями из Екатеринбурга. 18 августа ей стало плохо, девочке поставили диагноз "ротавирус". По мнению матери, девочка много купалась и могла подхватить болезнь в море. Состояние малышки ухудшалось, её госпитализировали в реанимацию, где также врачи обнаружили отёк мозга.

На помощь пациентке из Москвы вылетел самолёт Территориального центра медицины катастроф. Однако медики пришли к выводу, что транспортировка в столицу невозможна из-за тяжёлого состояния ребёнка. Накануне девочка скончалась после того, как впала в кому.