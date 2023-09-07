В Сочи умерла 7-летняя девочка, которая подхватила ротавирус на отдыхе и впала в кому
В Сочи девочка впала в кому и умерла после купания в Чёрном море
Обложка © VK / Типичный Екатеринбург
В Сочи скончалась 7-летняя девочка, которая подхватила ротавирус во время семейного отдыха на Чёрном море и впала в кому. Об этом пишет E1.ru, пообщавшись с матерью ребёнка.
"В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем, как. В 10:00 пойдём в морг, будем узнавать, как это сделать", — поделилась женщина.
Маша приехала на отдых с родителями из Екатеринбурга. 18 августа ей стало плохо, девочке поставили диагноз "ротавирус". По мнению матери, девочка много купалась и могла подхватить болезнь в море. Состояние малышки ухудшалось, её госпитализировали в реанимацию, где также врачи обнаружили отёк мозга.
На помощь пациентке из Москвы вылетел самолёт Территориального центра медицины катастроф. Однако медики пришли к выводу, что транспортировка в столицу невозможна из-за тяжёлого состояния ребёнка. Накануне девочка скончалась после того, как впала в кому.
Ранее сообщалось, что в Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в кому и скончался. Школьник выпил банку Flash energy, и почти сразу ему стало плохо. Восьмиклассника срочно госпитализировали с диагнозом "отравление неизвестным веществом".