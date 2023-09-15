Сделанный в салоне шеллак расщепил ногти москвичке

Жительница Москвы осталась без ногтей на нескольких пальцах после того, как ей сделали маникюр с шеллаком. Как сообщает SHOT, сейчас девушка вынуждена лечиться за свой счёт, а в салоне разводят руками.

Москвичка осталась без ногтей после шеллака в салоне. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в салоне Viksol' beauty в ЖК "Зиларт". Через несколько дней после процедуры гель-лак стал отваливаться прямо вместе с ногтями, а сами пальцы гудели от боли. Мастер предложил "исправить недоразумение" протезированием, хотя в прейскуранте такой услуги не было. В больнице у пострадавшей выявили химический ожог двух пальцев, кроме того, анализы показали наличие грибка, который, вероятно, занесли во время процедуры.

По словам врачей, за последний год шеллак стал расщеплять ногти гораздо чаще. Это может быть связано с тем, что импортные материалы для маникюра в среднем подорожали на 15–20%.

"Многие мастера, пытаясь удешевить себестоимость процедуры, переходят на более дешёвый или некачественный материал", — отметила врач-подолог Екатерина Чугорева.

На восстановление ногтей пострадавшая уже потратила несколько десятков тысяч рублей. В ближайших планах у девушки — взыскать с салона компенсацию морального и материального вреда через суд.