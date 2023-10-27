Мылу — нет, церамидам — да: Зимние советы косметолога по сохранению красоты кожи

Зима — серьёзное испытание для красоты. На улице холодно, ветрено и морозно, в помещениях — тепло и сухо. Перепады температуры и влажности отрицательно влияют на кожу: она становится тусклой, бледной, обезвоженной и раздражённой. Снижается тонус, появляются сухость и шелушение, новые морщинки, усугубляются имеющиеся возрастные изменения. Как все эти проявления профилактировать, Лайфу рассказала врач-косметолог Нана Носарева.

Прежде всего профилактика начинается с коррекции домашнего ухода. Носарева советует сменить увлажняющий дневной крем на более насыщенный, с преобладанием защитных и питательных свойств: с церамидами, липидами, антиоксидантами. А вот ночной продукт может быть с эффектом глубокой гидратации кожи, например с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ и водорослей.

Врач советует исключить умывание горячей водой, лосьоны на спиртовой основе, щелочное мыло. Для умывания используйте нейтральную пенку или гель, энзимную пудру с низкой концентрацией АНА и ВНА. После умывания протирайте кожу тоником, нормализующим pH.

Абразивные скрабы стоит использовать реже, а кремы, сыворотки и другие уходовые продукты косметолог рекомендует наносить на кожу не меньше чем за час до выхода на улицу. Не забывайте пить воду и увлажнять воздух дома и в офисе.

"Что касается кабинета врача-косметолога, то там вам на помощь придут такие процедуры, как мезотерапия и биоревитализация, плазмолифтинг, фотодинамическая терапия Heleo, гидромехановакуумный пилинг Hydrafacial и другие процедуры, рекомендованные вашим доктором", — отмечает врач-дерматолог "СМ-Косметологии".