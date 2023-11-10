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10 ноября, 03:48

Врач предупредила о влиянии ковида на эффект от уколов ботокса

Косметолог Сайбель: Инъекции ботокса могут не работать после СoViD-19

Инъекции ботулотоксина могут не возыметь достаточного эффекта, если в организме человека не хватает цинка или был изменён иммунный статус. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-косметолог Анастасия Сайбель.

По её словам, перед проведением процедуры врач должен обязательно выяснить, болел ли пациент СoViD-19 и есть ли у него аутоиммунные процессы.

"Очень часто в таких ситуациях у пациента может быть элементарный дефицит цинка, это тоже скажется на эффективности ботулинотерапии", — рассказала Сайбель в беседе с "Газетой.ru".

Также она предупредила, что со временем эффективность ботокса может снижаться из-за выработки антител на введение этого препарата. Есть, правда, и варианты возвращения чувствительности к ботулотоксину, но решение о применении принимает врач.

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Ранее Лайф писал о нескольких неожиданных эффектах от уколов ботокса. Например, эта процедура помогает лечить депрессию и бороться с фотостарением.

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Анатолий Симоненко
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