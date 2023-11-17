Девушкам назвали три вещи, которыми нельзя заниматься после увеличения губ

Те, кто увеличивал губы при помощи филлеров, должны помнить, что в некоторых вещах себя нужно ограничить, чтобы эта часть тела не "сдулась" раньше времени, рассказала косметолог и врач-дерматолог Татьяна Грунина.

Губы и так со временем придут в первоначальную форму, но если активно заниматься спортом или посещать бани, то процесс ускорится.

"Быстрому выведению филлера из губ будет способствовать частое посещение бани, сауны, активные занятия спортом, особенно силовые упражнения. И частые перепады давления, в частности перелёты", — предупредила Грунина в беседе с "Тульской службой новостей".