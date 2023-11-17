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17 ноября, 01:38

Девушкам назвали три вещи, которыми нельзя заниматься после увеличения губ

Врач-дерматолог Грунина: Чтобы филлеры в губах не исчезли, не ходите в баню

Те, кто увеличивал губы при помощи филлеров, должны помнить, что в некоторых вещах себя нужно ограничить, чтобы эта часть тела не "сдулась" раньше времени, рассказала косметолог и врач-дерматолог Татьяна Грунина.

Губы и так со временем придут в первоначальную форму, но если активно заниматься спортом или посещать бани, то процесс ускорится.

"Быстрому выведению филлера из губ будет способствовать частое посещение бани, сауны, активные занятия спортом, особенно силовые упражнения. И частые перепады давления, в частности перелёты", — предупредила Грунина в беседе с "Тульской службой новостей".

Как пирсинг и увеличение губ лишают человека светлого будущего: 4 негативных сценария

Как пирсинг и увеличение губ лишают человека светлого будущего: 4 негативных сценария

А зачем девушки увеличивают губы, можно узнать в материале Лайфа. Далеко не все с помощью этой процедуры хотят выглядеть просто красивее.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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