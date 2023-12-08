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8 декабря, 04:52

Россиян призвали задуматься о компетенции принимающих на дому косметологов

Дерматолог Лебедева: Хороший косметолог не будет принимать на дому

Если косметолог работает на дому, возможно, он просто не отвечает требованиям работодателя, ведь в клиниках и хороших салонах красоты не будут держать сотрудника, не имеющего образования, плохо выполняющего свою работу и не отвечающего за последствия процедур. Кроме того, ни одна квартира не соответствует принципам асептики и антисептики.

Косметология — быстроразвивающаяся сфера, нужно уметь применять аппаратные и инъекционные методики, а каждое обучение стоит немалых денег. К тому же, не имея медицинской лицензии, нельзя купить хороший аппарат.

"Если у косметолога нет в арсенале аппаратных методик, он упускает половину возможностей современной косметологии. Вас вряд ли устроит специалист, который хорош только на 50%", — объяснила "Газете.ru" косметолог, дерматолог, владелец La Clinique Анна Лебедева.

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А ранее косметолог рассказала, как выжать из патчей для глаз максимум пользы. По её словам, с их помощью можно убрать следы усталости и придать себе свежий вид, однако не нужно надеяться на кардинальное омоложение.

Обложка ©

Freepik / Holiak

Лариса Сафронова
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