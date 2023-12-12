Названы три зоны, явно выдающие возраст женщины

По её словам, кожа в области вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, ухаживать за ней следует аккуратно. Но если об этой зоне большинство женщин помнит, то область шеи и декольте многие поддерживать забывают. На внешний вид шеи влияет и осанка, положение позвоночника во время сна, сидения и ходьбы. Что касается рук — на них сказывается использование бытовой химии, частое приготовление пищи, работа в саду. К тому же большинство ухаживает за ними нерегулярно.