Названы три зоны, явно выдающие возраст женщины
Косметолог Рудыка: Зона вокруг глаз, шея, декольте и руки выдают возраст женщины
Возраст женщины в первую очередь выдают зона вокруг глаз, область шеи и декольте, а также руки. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала дерматолог-косметолог Наталия Рудыка.
По её словам, кожа в области вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, ухаживать за ней следует аккуратно. Но если об этой зоне большинство женщин помнит, то область шеи и декольте многие поддерживать забывают. На внешний вид шеи влияет и осанка, положение позвоночника во время сна, сидения и ходьбы. Что касается рук — на них сказывается использование бытовой химии, частое приготовление пищи, работа в саду. К тому же большинство ухаживает за ними нерегулярно.
А ранее россиянкам назвали четыре способа избежать раннего старения кожи. Так, очищать её нужно как минимум два раза в день — утром и вечером. Даже если вы очень устали, не стоит пренебрегать снятием макияжа.
Freepik / Kamran Aydinov