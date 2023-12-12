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12 декабря, 00:01

Названы три зоны, явно выдающие возраст женщины

Косметолог Рудыка: Зона вокруг глаз, шея, декольте и руки выдают возраст женщины

Возраст женщины в первую очередь выдают зона вокруг глаз, область шеи и декольте, а также руки. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала дерматолог-косметолог Наталия Рудыка.

По её словам, кожа в области вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, ухаживать за ней следует аккуратно. Но если об этой зоне большинство женщин помнит, то область шеи и декольте многие поддерживать забывают. На внешний вид шеи влияет и осанка, положение позвоночника во время сна, сидения и ходьбы. Что касается рук — на них сказывается использование бытовой химии, частое приготовление пищи, работа в саду. К тому же большинство ухаживает за ними нерегулярно.

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А ранее россиянкам назвали четыре способа избежать раннего старения кожи. Так, очищать её нужно как минимум два раза в день — утром и вечером. Даже если вы очень устали, не стоит пренебрегать снятием макияжа.

Обложка ©

Freepik / Kamran Aydinov

Лариса Сафронова
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