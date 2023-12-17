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17 декабря, 01:32

Мошенники освоили новую схему краж с использованием пятитысячных купюр

Юрист Соловьёв: Мошенники ходят по квартирам под предлогом обмена "старых" купюр

Мошенники придумали новую схему обмана, на этот раз с использованием купюр номиналом в пять тысяч рублей. О новой афере агентству "Прайм" сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Например, человеку звонят якобы из Центробанка и заявляют о необходимости проверить подлинность новых пятитысячных купюр. Для этого требуют снять банкноту на мобильный телефон, установив приложение "Банкноты Банка России".

"Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов", — рассказал Соловьёв.

Иногда мошенники, маскируясь под соцработников, ходят по квартирам и предлагают поменять якобы старые купюры на новые, подсовывая подделки. Порой они банально воруют деньги и ценные вещи. Эксперт напомнил, что ЦБ — это регулятор и надзорный орган для банков и не работает с населением напрямую. Что касается обновлённых банкнот, они вводятся в оборот постепенно и их не нужно молниеносно обменивать на старые.

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Ранее Лайф писал, что мошенники пользуются несовершенством банковских приложений на смартфонах для кражи денег со счетов россиян. Жертвами вирусов нередко становятся пользователи операционной системы (ОС) Android.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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