Мошенники освоили новую схему краж с использованием пятитысячных купюр
Юрист Соловьёв: Мошенники ходят по квартирам под предлогом обмена "старых" купюр
Мошенники придумали новую схему обмана, на этот раз с использованием купюр номиналом в пять тысяч рублей. О новой афере агентству "Прайм" сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Например, человеку звонят якобы из Центробанка и заявляют о необходимости проверить подлинность новых пятитысячных купюр. Для этого требуют снять банкноту на мобильный телефон, установив приложение "Банкноты Банка России".
"Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов", — рассказал Соловьёв.
Иногда мошенники, маскируясь под соцработников, ходят по квартирам и предлагают поменять якобы старые купюры на новые, подсовывая подделки. Порой они банально воруют деньги и ценные вещи. Эксперт напомнил, что ЦБ — это регулятор и надзорный орган для банков и не работает с населением напрямую. Что касается обновлённых банкнот, они вводятся в оборот постепенно и их не нужно молниеносно обменивать на старые.
Ранее Лайф писал, что мошенники пользуются несовершенством банковских приложений на смартфонах для кражи денег со счетов россиян. Жертвами вирусов нередко становятся пользователи операционной системы (ОС) Android.
Агентство "Москва"