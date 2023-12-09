Юристы рассказали о новой схеме по отъёму квартир у россиян

В России действует новая схема по отъёму квартир у россиян: людям звонят лжериелторы, пугая тем, что "здесь и сейчас" жильё переписывается по поддельной доверенности. Жертвам предлагается "спасти" средства и перевести их на "безопасный" счёт. После этого "спасатели" исчезают вместе с финансами.

Как от этого можно защититься, рассказала газете "Известия" эксперт проекта "Народного фронта" "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. По её словам, эта легенда, по сути, мало чем отличается от другой, более известной, когда жертвам говорят, что некто снимает все деньги человека в банке по доверенности.

"Людей вынуждают вывести деньги на счета мошенников. Лжериелторы призывают как можно быстрее продать свою квартиру, чтобы "уберечь" её", — рассказала Храпунова.

Чтобы защитить себя, нужно взять за правило вешать трубку, как только звонок начинает казаться сомнительным. Также следует помнить, что никто не может продать квартиру по обычной письменной доверенности без нотариуса. Подлинность подписи последнего проверяется с помощью определённых сервисов, в том числе на портале Федеральной нотариальной палаты и через размещённый на ней QR-код.

В свою очередь, юрист "Европейской юридической службы" Ильдар Макешов советует не разглашать никаких данных по телефону и не следовать указаниям незнакомцев.

"В том случае, если от вас требуют что-то сделать, лучше сразу закончить разговор и заблокировать номер. И объяснить это правило родственникам старшего возраста", — рассказал Макешов.