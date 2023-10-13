Раскрыта схема хищения квартир у россиян с помощью спектакля целой команды мошенников

Телефонные мошенники разработали новую уловку для доверчивых россиян, которая позволяет аферистам лишать своих жертв не только сбережений, но и недвижимости. Для этого злоумышленники представляются "сотрудниками ФСБ" и сообщают абонентам неприятные новости, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

"Обработка" наивных граждан начинается с предупреждения о том, что некие мошенники оформляют на их имя десятки кредитов под залог жилья. Дабы избежать потери всех средств, испуганным собеседникам предлагают срочно перевести деньги на "безопасные" счета, а квартиру оформить на "сотрудника ФСБ". В схеме задействована целая бригада аферистов, которая долго разводит свою жертву и не позволяет ей сорваться с крючка, объяснил эксперт.

"Растерянный и запутанный человек передаёт злоумышленникам все сбережения, берёт кредиты и отправляет им снятые деньги, а затем и объекты недвижимости", — рассказал Соловьёв "Прайму", добавив, что мошенники заранее подбирают доверчивых граждан.

Юрист отметил, что настоящие сотрудники ФСБ, прокуратуры или ЦБ никогда не позвонят физлицу ни по какому поводу. Современные злоумышленники не только умеют выстраивать правдоподобную легенду, но и хорошо разбираются в законодательстве. Именно поэтому вернуть добровольно переоформленное жильё или переведённые средства зачастую проблематично.

"Самое главное — никогда и ни под каким видом не вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Никогда и ни под каким предлогом не переводить свои средства на какие-либо счета. И тем более — не совершать никаких действий со своей недвижимостью", — подытожил Соловьёв.