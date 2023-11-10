"Белые" риелторы "отбили" у "чёрных" одинокого дедушку, едва не потерявшего квартиру

В Архангельской области аферистам не дали оставить одинокого дедушку без дома. Мошенники действовали по стандартной схеме: запугали пенсионера тем, что тот может потерять квартиру из-за банды "чёрных риелторов". К счастью, им не удалось вынудить дедушку продать свою единственную квартиру.

Пенсионер Николай Чегодаев рассказывает, что мошенники пытались заставить его продать собственную квартиру. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, 86-летнего Николая Чегодаева из Коряжмы разводили по телефону вымышленные старшие лейтенанты и сотрудники ФСБ. Они говорили дедушке, что тот якобы может спасти мир и поймать банду "чёрных риелторов", орудующую в городе и отбирающую жильё у немощных стариков.

По данным телеграм-канала, аферисты убедили Чегодаева заманить преступников якобы на живца, выставив однокомнатную квартиру на продажу. По их словам, дедушке нужно было просто дождаться, когда "преступники" клюнут и придут к нему, а затем фиктивно продать им свою недвижимость. Деньги, полученные со сделки, якобы будут меченые, их надо будет положить на специальный счёт ФСБ.

Вскоре под видом дочки старика в местную риелторскую контору позвонила женщина и попросила быстро продать квартиру отца. Она сослалась на то, что ему срочно нужно переехать к ней в Петербург. Настоящие риелторы поспешили на сделку из-за выгодной цены, а уже дома у пожилого продавца осознали, что имеют дело с мошенниками. Злоумышленники раскрыли себя тем, что один из аферистов попросил пенсионера называть его сынком. Риелторы тут же предупредили старика, что его обманывают. Лишь благодаря их бдительности эта история разрешилась благополучно.