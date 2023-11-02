Россиянка отдала аферистам 750 тыс. рублей, спряталась в отеле и едва его не спалила

Полицейские Казани нашли пропавшую несколько дней назад 26-летнюю жительницу Татарстана, которая попалась на уловки мошенников. Она перевела аферистам 750 тысяч кредитных рублей, избавилась от телефона, а потом пряталась в гостинице под чужим именем, в то время как её брата разводили на миллион рублей за освобождение сестры. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".

Попавшаяся на уловку мошенников жительница Татарстана. Видео © T.me / "МВД Медиа"

Потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей написали от лица бывшего руководителя, а затем позвонили "сотрудники полиции", которые объяснили, что её счёт пытаются взломать. Затем по указке мошенников она взяла кредит и перевела деньги аферистам. Далее "правоохранители" заявили, что некий злоумышленник, не получив денег, хочет ей отомстить. Девушка поверила, отдала свой телефон таксисту, оплатила номер в гостинице, где спустя сутки устроила задымление, чтобы во время эвакуации сбежать от "следователя", который её ищет. Однако жертву мошенников перехватили реальные сотрудники органов, которые открыли ей глаза на происходившее.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Причастные к преступлению устанавливаются.