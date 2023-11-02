Россиянка отдала аферистам 750 тыс. рублей, спряталась в отеле и едва его не спалила
Полиция Казани нашла девушку, отдавшую деньги мошенникам и прятавшуюся в отеле
Полицейские Казани нашли пропавшую несколько дней назад 26-летнюю жительницу Татарстана, которая попалась на уловки мошенников. Она перевела аферистам 750 тысяч кредитных рублей, избавилась от телефона, а потом пряталась в гостинице под чужим именем, в то время как её брата разводили на миллион рублей за освобождение сестры. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".
Потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей написали от лица бывшего руководителя, а затем позвонили "сотрудники полиции", которые объяснили, что её счёт пытаются взломать. Затем по указке мошенников она взяла кредит и перевела деньги аферистам. Далее "правоохранители" заявили, что некий злоумышленник, не получив денег, хочет ей отомстить. Девушка поверила, отдала свой телефон таксисту, оплатила номер в гостинице, где спустя сутки устроила задымление, чтобы во время эвакуации сбежать от "следователя", который её ищет. Однако жертву мошенников перехватили реальные сотрудники органов, которые открыли ей глаза на происходившее.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Причастные к преступлению устанавливаются.
Ранее стало известно, что мошенники развели на 130 тысяч рублей 16-летнего сына депутата Заксобрания Иркутской области Евгения Бакурова. Наследник чиновника наткнулся на поставщика ушедших из России брендов Adidas, Nike, Puma. Ознакомившись с каталогом, школьник решил затариться по полной, заказав товаров на 130 тысяч рублей. Парню сказали ждать три месяца, однако на связь не вышли.
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