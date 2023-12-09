Россиянам рассказали о схеме кражи банковских вкладов через смартфоны

Мошенники часто пользуются уязвимостями банковских приложений на смартфонах для кражи денег со счетов россиян. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Собеседник издания рассказал, что обычно финансовые учреждения вкладывают серьёзные средства в защиту своего программного обеспечения (ПО), но иногда небольшие банки не располагают такими возможностями или среда, в которой работает приложение, может быть скомпрометирована.

Эксперт отметил, что жертвами вирусов нередко становятся пользователи операционной системы (ОС) Android. Среди вредоносного ПО, атакующего эту ОС, встречаются программы-кейлоггеры, которые мониторят всё, что происходит на экране, в результате чего возникает риск перехвата пароля. Аналитик также рассказал о существовании таких вирусов, как "трояны", которые способны управлять устройством от имени пользователя.

Также мошенники используют схемы с отправлением СМС, оформленного под официальную рассылку, и предлагают установить на устройство фейковые банковские программы. Стоит отметить, что последнее связано с антироссийскими санкциями, из-за которых кредитно-финансовые организации предлагают скачать приложения в обход официального магазина. Помимо того, каналы связи хакеры обычно не взламывают из-за защиты р2р-шифрования, но и от этого не все застрахованы.

"Но если вы часто пользуетесь публичными Wi-Fi сетями, вероятность взлома всё равно существует. Более того, при использовании публичного интернета риски заразить телефон вирусом или попасть на фишинговый сайт тоже намного выше", — заявил Павел Мясоедов.

В заключение директор компании "ИТ-Резерв" уточнил, что чаще всего хищения происходят из-за невнимательности граждан. Эксперт посоветовал пользователям смартфонов устанавливать на них антивирусы, блокирующие наиболее распространённые схемы мошенничества.