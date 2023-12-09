Россиянам рассказали о схеме кражи банковских вкладов через смартфоны
Эксперт Мясоедов заявил, что мошенники воруют деньги со смартфонов через вирусы
Мошенники часто пользуются уязвимостями банковских приложений на смартфонах для кражи денег со счетов россиян. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Собеседник издания рассказал, что обычно финансовые учреждения вкладывают серьёзные средства в защиту своего программного обеспечения (ПО), но иногда небольшие банки не располагают такими возможностями или среда, в которой работает приложение, может быть скомпрометирована.
Эксперт отметил, что жертвами вирусов нередко становятся пользователи операционной системы (ОС) Android. Среди вредоносного ПО, атакующего эту ОС, встречаются программы-кейлоггеры, которые мониторят всё, что происходит на экране, в результате чего возникает риск перехвата пароля. Аналитик также рассказал о существовании таких вирусов, как "трояны", которые способны управлять устройством от имени пользователя.
Также мошенники используют схемы с отправлением СМС, оформленного под официальную рассылку, и предлагают установить на устройство фейковые банковские программы. Стоит отметить, что последнее связано с антироссийскими санкциями, из-за которых кредитно-финансовые организации предлагают скачать приложения в обход официального магазина. Помимо того, каналы связи хакеры обычно не взламывают из-за защиты р2р-шифрования, но и от этого не все застрахованы.
"Но если вы часто пользуетесь публичными Wi-Fi сетями, вероятность взлома всё равно существует. Более того, при использовании публичного интернета риски заразить телефон вирусом или попасть на фишинговый сайт тоже намного выше", — заявил Павел Мясоедов.
В заключение директор компании "ИТ-Резерв" уточнил, что чаще всего хищения происходят из-за невнимательности граждан. Эксперт посоветовал пользователям смартфонов устанавливать на них антивирусы, блокирующие наиболее распространённые схемы мошенничества.
Ранее Лайф писал, что, по словам некоторых юристов, решение Генпрокуратуры и Роскомнадзора ужесточить наказание для операторов мобильной связи за пропуск звонков от мошенников является "здравым и справедливым".
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