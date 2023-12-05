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5 декабря, 10:33

В Совфеде предложили бороться с мошенниками, давая россиянам паузу перед взятием кредита

Сенатор Башкин: Необходимо придумать защитный механизм выдачи кредита

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин высказался о необходимости ввести паузу перед выдачей потребительского кредита. Это даст людям время, чтобы подумать о необходимости его оформления, и, вероятно, защитит от мошенников.

"Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда действительно дезориентирует, особенно людей неподготовленных", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

По его словам, продолжительность такой паузы может достигать нескольких дней. Этого времени будет достаточно для того, чтобы одуматься и ещё раз всё взвесить, резюмировал Башкин.

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Ранее Лайф писал, что в Московской области мошенники развели врача-отоларинголога на 1,6 миллиона рублей. Наивный медик взял огромный кредит и отдал деньги мошенникам.

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Freepik / Katemangostar

Ян Поланин
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