Охота на должника: Что грозит заёмщикам за просрочку по кредиту Центробанк зафиксировал резкий рост задолженности. Россияне стали чаще брать кредиты. При этом у юристов спрашивают, что грозит заёмщикам, которые не смогли внести ежемесячный платёж вовремя, и как избавиться от долгов. 20 ноября, 21:41 Юристы рассказали, что грозит за просрочку по кредиту. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

В этом году заёмщиков стало заметно больше. В Центробанке проанализировали статистику и выявили существенный рост задолженности. Касается это и ипотеки, и потребительских кредитов. Например, задолженность жителей Центрального федерального округа перед банками за девять месяцев этого года выросла на 17,2%, до 9,7 трлн рублей. Таковы свежие данные регулятора. Для сравнения: годом ранее прирост составил лишь 6,9%.

— Если говорить о Москве и Московской области, то за девять месяцев 2023 года задолженность жителей здесь выросла на 16,6%, до 6,5 трлн рублей. Это цифры на 1 октября. Для сравнения: годом ранее прирост составил 8,4%. Объёмы выдач необеспеченных потребительских ссуд в Московском регионе постепенно росли с мая текущего года на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков. Пик пришёлся на август. В сентябре темпы роста снизились, в том числе за счёт ужесточения регулирования по потребительским кредитам и роста процентных ставок, — отметили в Центробанке.

В такой ситуации становится всё больше заёмщиков, которые задаются вопросом, что будет, если просрочить платёж по кредиту. Для начала здесь важно оценить качество просроченной задолженности. Если срок просроченных платежей составляет менее 30 дней, то для банков это не критично. Соответственно, они готовы работать с заёмщиком по погашению просрочки. В то же время практически все банки предусматривают штрафные санкции за нарушение сроков внесения необходимых платежей. Об этом рассказала доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

Если просроченные платежи носят длительный и систематический характер, банк может в соответствии с условиями договора потребовать погасить кредит, а далее запустить процедуру по взысканию задолженности или изъятию обеспечения.

Светлана Зубкова обратила внимание, что наличие просроченной задолженности, конечно, скажется на кредитной истории заёмщика. В будущем при получении нового займа трудно будет рассчитывать на низкую ставку. Банк может и вообще отказать в выдаче кредита.

— Просрочка исполнения кредитных обязательств ведёт к возникновению у кредитора права на принудительное взыскание долга, а также требований о погашении процентов и финансовых санкций. В более долгосрочной и проблемной перспективе это означает возникновение права на признание должника банкротом и погашение требований за счёт реализации имущества должника. Кроме того, если кредит обеспечен залогом, поручительством или иным способом, кредитор также сможет требовать удовлетворения своих требований за счёт обеспечительных конструкций (продажа предмета залога, взыскание долга с поручителя и признание его банкротом), — объяснил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Если сумма долга значительная и заёмщик не в состоянии её погасить, это может привести к процедуре банкротства физического лица. Вместе с тем личное банкротство — это конструктивный выход в сложной финансовой ситуации, и граждане это понимают. Такое пояснение сделал арбитражный управляющий, основатель "ЮРЛ групп" Семён Николаев.

— В своей банкротной практике мы наблюдаем заметный рост обращений граждан. Так, прирост в третьем квартале составил +16% к предыдущему кварталу и +24% — к аналогичному периоду прошлого года, — продолжил Семён Николаев.

За просрочку по договору кредитования возлагаются штрафные санкции, которые состоят из процентов, пеней или штрафов. За каждый месяц либо день (в зависимости от условий кредитного договора) просрочки по кредиту долговая нагрузка возрастает. Об этом сообщил юрист санкт-петербургского отделения юридической фирмы "Солнцев и партнёры" Вадим Сторчак.

Он отметил, что если человек столкнулся с ситуацией, которая указана выше, то вправе обратиться к банку для предоставления ему льготного периода (кредитных каникул) на срок не более шести месяцев.

— Также заёмщик вправе обратиться в банк для решения вопроса о реструктуризации долга, где для него подберут самые выгодные условия для погашения образовавшейся задолженности. При этом все штрафные санкции перестают начисляться. Таким образом, если заёмщик не в состоянии погасить свои долги, законом предусмотрено несколько вариантов для решения проблемы. Однако, если такой заёмщик займёт пассивную позицию и не станет никуда обращаться для облегчения своей долговой нагрузки, его долг будет только расти за счёт штрафных санкций по кредитному договору, — заключил Вадим Сторчак.

Авторы Нина Важдаева