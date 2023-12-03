В Подмосковье наивный медик взял огромный кредит и отдал деньги мошенникам

В Московской области мошенники развели врача-отоларинголога на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в лапы к аферистам попал 62-летний медик из больницы в Люберцах. Он рассказал, что рано утром получил сообщение от женщины, представившейся главным врачом его клиники. Лжеглавврач предупредила лора о звонке от "сотрудника Минздрава", который якобы передаст важные сведения.

Затем мошенники использовали свою излюбленную схему. Врачу заявили, что некие злоумышленники хотят оформить на него кредит, поэтому надо их опередить, а деньги отправить на безопасный счёт. В итоге потерпевший перевёл мошенникам 1,6 миллиона рублей, после чего те перестали отвечать на звонки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.