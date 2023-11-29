В Москве объявились "икорные мошенники" В Москве мошенник обманул около 10 покупателей красной икры 29 ноября, 15:15 Shutterstock

В Москве объявились "икорные мошенники": по данным SHOT, за пару недель они кинули уже около 10 покупателей деликатеса.

По данным телеграм-канала, с заявлением в полицию обратились несколько жителей столицы, которые захотели приобрести икру через группы в соцсетях. Разводили мошенники по одной и той же схеме: предлагали оформить заказ в личных сообщениях, заполнить форму, скинуть деньги на карту. А потом пропадали.

Известно, что один из пострадавших отдал за деликатес 45 тысяч рублей, другая жительница столицы потеряла 17 тысяч. Сейчас сотрудники ищут "икорных мошенников".

А ранее в Уссурийске Приморского края оперативники задержали двух бизнесменов по подозрению в незаконном обороте деликатесов. У них нашли более 39 тонн кеты и более 500 килограммов икры. Продукцию уже изъяли, её рыночная стоимость — 15 миллионов рублей.

Авторы Александра Вишнякова