Блогерша устроила фотосет с шубой и икрой в стиле Russian girl в Москве, но оказалась в полиции

На Красной площади задержали блогершу Гулину Науманн, которая устроила настоящий русский перформанс. Она позировала перед камерой в тёплой шубе, меховой шапке и гипюровых колготках, поедая огромный бутерброд с икрой. При этом позади модели на кадрах красуется Спасская башня, а на фоне играет песня о российских стереотипах.

Блогерша устроила фотосессию с шубой и икрой в стиле Russian girl в Москве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / naumann_gulina

Как рассказала в беседе с MSK1.ru 41-летняя бизнесвумен, изначально фотосессия планировалась в одном из столичных ресторанов, однако тот оказался закрыт и пришлось импровизировать. Вот только тогда никто и подумать не мог, что невинная шалость закончится поездкой в отделение полиции. По словам Гулины, правоохранители обратили на неё внимание из-за размера контейнера, в котором было 14 килограммов красной икры. Также вопросы вызвал и сам посыл ролика.

"Слишком шикарно жить нельзя. <...> То есть с маленьким бутербродиком приходите, не вопрос", — пошутила она.

Полицейские продержали девушку три часа, пытаясь выяснить мотивы, а после отпустили без претензий, выдав отказ о возбуждении дела об административном правонарушении. При этом руководителя Центра правопорядка города Москвы и Московской области юриста Александра Хаминского такая реакция правоохранителей огорчила. Он обратил внимание, что действие происходило на главной площади города, которая довольно часто становится местом проведения разных акций и перформансов.

"В Москве не требуется брать разрешения для проведения частных фото- и видеосъёмок. Конечно, бывают исключения, но <...> действия девушек никаких подобных проблем не вызывали", — приводит его слова NEWS.ru.

Однако есть вероятность, что порой подобные активности могут быть расценены как несанкционированные мероприятия или даже мелкое хулиганство, предупредил юрист. В частности, например, в день проведения фотосессии Гулины в Кремле проходил Всемирный русский народный собор, поэтому у правоохранителей были особые указания.