В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии в угольной шахте

В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии в действующей угольной шахте "Богданка". Снимки с обнажёнными моделями возмутили рабочих и депутата сейма Марту Вцисло. При этом руководство шахты утверждает, что не знало о характере съёмок. Об этом сообщает газета Wyborcza.

По данным издания, фотосессия на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники была сделана в 960 метрах под землёй, а снимки появились на внутренних коммуникаторах рабочих "Богданки". Они отправили их депутату сейма Польши Марте Вцисло, которая затем выложила эти фото на своей странице в соцсети. В комментариях люди резко осудили их, назвав сексистскими.

"Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет", — отметила Вцисло.

Руководство шахты заявило, что фотосессию для календаря проводила фирма, поставляющая оборудование. При этом "Богданку" не уведомили о том, какого характера будут съёмки. По информации правления шахты, в заявке на разрешение были указаны лишь "тракторы BIZON в подземных условиях".

Известно, что угольная шахта "Богданка" добывает шестую часть всего угля в стране и поставляет топливо на электростанции в Восточном регионе. Ранее там уже был скандал, связанный с празднованием помолвки личного секретаря председателя польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского Михала Москаля.