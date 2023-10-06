Возмужавший "школьник в болоте" повторил легендарную фотосессию спустя семь лет
Автор мема "Школьник в болоте" повторил легендарную фотосессию спустя семь лет
Уроженец Челябинска Игорь Назаров повторил легендарную фотосессию в болоте спустя семь лет. Обложка © VK / Игорь Назаров
Уроженец Челябинска Игорь Назаров также известный, как "школьник в болоте", спустя семь лет решил повторить легендарную фотосессию, которая сделала его настоящей звездой интернета. Новыми снимками, которые ничуть не уступают по оригинальности предыдущим, он поделился на странице "Вконтакте".
Спустя семь лет возмужавший юноша вернулся на болото, чтобы повторить ту самую фотосессию. За это время Игорь сильно изменился: он заметно повзрослел, отрастил бороду и поднялся по карьерной лестнице.
Игорь Назаров сейчас. Фото © VK / Игорь Назаров
"Прошло уже много времени, за эти 7 лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота", — признался Назаров.
Челябинец Игорь Назаров стал звездой интернета в 2016 году, когда решил поучаствовать в конкурсе от одного из пабликов "Вконтакте". Тогда он признавался, что для воплощения задумки использовал старые и ненужные вещи: компьютерный стол, нерабочий компьютер и костюм, который давно стал мал.