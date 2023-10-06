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5 октября, 21:11

Возмужавший "школьник в болоте" повторил легендарную фотосессию спустя семь лет

Автор мема "Школьник в болоте" повторил легендарную фотосессию спустя семь лет

<p>Уроженец Челябинска Игорь Назаров повторил легендарную фотосессию в болоте спустя семь лет. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/casster" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Назаров</a></p>

Уроженец Челябинска Игорь Назаров повторил легендарную фотосессию в болоте спустя семь лет. Обложка © VK / Игорь Назаров

Уроженец Челябинска Игорь Назаров также известный, как "школьник в болоте", спустя семь лет решил повторить легендарную фотосессию, которая сделала его настоящей звездой интернета. Новыми снимками, которые ничуть не уступают по оригинальности предыдущим, он поделился на странице "Вконтакте".

  • Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров
    Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров
  • Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров
    Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров
  • Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров
    Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров

Фотосессия Игоря Назарова в 2016 году, которая сделала его знаменитым. Фото © VK / Игорь Назаров

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Спустя семь лет возмужавший юноша вернулся на болото, чтобы повторить ту самую фотосессию. За это время Игорь сильно изменился: он заметно повзрослел, отрастил бороду и поднялся по карьерной лестнице.

Игорь Назаров сейчас. Фото © VK / Игорь Назаров

Игорь Назаров сейчас. Фото © VK / Игорь Назаров

"Прошло уже много времени, за эти 7 лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота", — признался Назаров.

Россияне рассказали о любимых мемах

Россияне рассказали о любимых мемах

Челябинец Игорь Назаров стал звездой интернета в 2016 году, когда решил поучаствовать в конкурсе от одного из пабликов "Вконтакте". Тогда он признавался, что для воплощения задумки использовал старые и ненужные вещи: компьютерный стол, нерабочий компьютер и костюм, который давно стал мал.

Оксана Попова
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