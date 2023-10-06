Возмужавший "школьник в болоте" повторил легендарную фотосессию спустя семь лет

Уроженец Челябинска Игорь Назаров также известный, как "школьник в болоте", спустя семь лет решил повторить легендарную фотосессию, которая сделала его настоящей звездой интернета. Новыми снимками, которые ничуть не уступают по оригинальности предыдущим, он поделился на странице "Вконтакте".







Спустя семь лет возмужавший юноша вернулся на болото, чтобы повторить ту самую фотосессию. За это время Игорь сильно изменился: он заметно повзрослел, отрастил бороду и поднялся по карьерной лестнице.

Игорь Назаров сейчас. Фото © VK / Игорь Назаров

"Прошло уже много времени, за эти 7 лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота", — признался Назаров.