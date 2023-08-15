Россияне рассказали о любимых мемах

Больше половины россиян (52%) любят смотреть мемы в Сети. Об этом говорит опрос PR-агентства Mediacom.Expert, проведённый с помощью онлайн-сервиса Anketolog.ru. Исследование показало, что подавляющее большинство пользователей (84%!) любых возрастов понимают, что такое мем. 71% пользовался ими в общении, а 19% становились авторами такого контента, делится результатами опроса "Газета.ru".

Чуть меньше половины респондентов (49%) позитивно относятся к мемам, а если смотреть долю хорошего отношения среди людей в возрасте от 18 до 30 лет, то о нём рассказали 70% от опрошенных. 40% равнодушны к предмету исследования, а 11% относятся плохо.

67% опрошенных считают, что мемы способны сделать информацию или рекламу привлекательнее для потребителя. 60% участников опроса согласны, что это перспективный вид коммуникации. Опять-таки чуть больше половины (снова 52%) хотели бы взаимодействовать с разного рода брендами посредством мемов, 68% опрошенных из этой группы — в возрасте от 18 до 30 лет.

66% респондентов мемы веселят, 16% говорят, что получают с их помощью актуальную информацию о происходящем в мире, а 15% видят в них сакральные смыслы. Но есть и минусы: по мнению 26% опрошенных, мемы — неоднозначный формат, 13% находят их навязчивыми и раздражающими, 11% считают, что мемы провоцируют людей на жестокость, а 10% выразили мнение, что они оскорбительны.

При этом 95% опрошенных рассказали, что редко сталкиваются с мемами, смысл которых им непонятен. А 51% участников опроса и вовсе заявляют, что для них в любых смешных картинках почти всегда всё очевидно.

57% участников опроса нравятся мемы про животных, 40% любят тематику отношений мужчин и женщин, 39% обожают смотреть на мемных знаменитостей, а 38% предпочитают мемы с эпизодами из сериалов и кино. А 31% веселится от шуток про домашний быт, ещё 31% любит смешные картинки про отношения. Отстают по популярности мемы про внешность (29%), детишек, будничную повседневность и мультипликацию (27%).