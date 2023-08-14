Россияне жалуются на качество воды из-под крана, но продолжают её пить

Большинство россиян не считают качественной воду, поступающую в их дома и квартиры по системе централизованного снабжения. Впрочем, это не мешает половине граждан её употреблять. Об этом говорят результаты социсследования, которое провели WATWELL и TenChat.

По данным опроса, 23% респондентов крайне недовольны водой из-под крана, 33% дали ей среднюю оценку, а 32% придерживаются о ней хорошего мнения. Отличной же качество водопроводной воды считают лишь 6% участников исследования, сообщает "Газета.ru".

Пить воду из-под крана предпочитают 49% опрошенных. Однако 96% из них признались, что перед этим вынуждены фильтровать жидкость. Оставшиеся 4% россиян не тратят время на дополнительную очистку перед употреблением, сказано в отчёте.