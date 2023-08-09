Врач поделилась простым лайфхаком, как пить больше воды

Для поддержания здоровья в летнее время человеку необходимо своевременно обеспечивать организм жидкостью. Однако далеко не все имеют привычку пить достаточное количество воды в течение дня. Эффективный метод решения этой проблемы озвучила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Она объяснила, что от воды зависит функционирование каждой клетки человеческого тела. Даже если желание выпивать суточную норму жидкости напрочь отсутствует, это необходимо делать для исправной работы организма. Взрослый человек должен употреблять в среднем не меньше двух литров воды в день, пояснила врач в интервью радио Sputnik.

"Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнёте из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки. Если вода будет перед глазами, то вы её начнёте пить, потому что организм хочет воды. Это стопроцентный совет, он работает на всех", — поделилась лайфхаком Казачкова.