Регион

Уведомления отключены

5 августа, 11:15

Американка так быстро утолила жажду водой, что умерла от отёка мозга

В США женщина быстро выпила два литра воды и умерла от отёка мозга

В США 35-летняя женщина умерла после того, как за 20 минут выпила два литра воды на жаре. По данным The Independent, трагедия произошла в штате Индиана 4 июля, когда американка отдыхала с семьёй неподалёку от озера Фримен. За треть часа мать двоих детей Эшли Саммерс выпила четыре полулитровые бутылки, что вызвало отёк мозга и прекращение кровотока в нём.

Эшли Саммерс, умершая от отёка мозга. Фото © WLFI

Эшли Саммерс, умершая от отёка мозга. Фото © WLFI

Всё началось с того, что женщина пожаловалась на обезвоживание и головокружение из-за жаркой погоды, поэтому решила выпить воды. Так как доза была очень большой, это привело к "отравлению жидкостью".

"Выпив несколько бутылок воды за короткий промежуток времени, она отправилась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Её семья срочно доставила её в больницу, но она так и не пришла в сознание", — пишет The Independent.

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Названы три правила, которые помогут пережить жару

Ранее россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно. Как пережить зной без потерь, Лайфу рассказал нарколог Виталий Холдин.

Обложка ©

Getty Images / Gallo Images

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров