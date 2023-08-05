Американка так быстро утолила жажду водой, что умерла от отёка мозга

В США 35-летняя женщина умерла после того, как за 20 минут выпила два литра воды на жаре. По данным The Independent, трагедия произошла в штате Индиана 4 июля, когда американка отдыхала с семьёй неподалёку от озера Фримен. За треть часа мать двоих детей Эшли Саммерс выпила четыре полулитровые бутылки, что вызвало отёк мозга и прекращение кровотока в нём.

Эшли Саммерс, умершая от отёка мозга. Фото © WLFI

Всё началось с того, что женщина пожаловалась на обезвоживание и головокружение из-за жаркой погоды, поэтому решила выпить воды. Так как доза была очень большой, это привело к "отравлению жидкостью".

"Выпив несколько бутылок воды за короткий промежуток времени, она отправилась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Её семья срочно доставила её в больницу, но она так и не пришла в сознание", — пишет The Independent.