Россиянам объяснили, почему от водопроводной воды кожа раздражена или шелушится

Если в водопроводной воде присутствуют примеси в виде солей, активного хлора и других вредных химических веществ, это может привести к проблемам с кожей. Могут появиться сухость, шелушение, зуд и сыпь, предупредила эксперт-биохимик Мария Кулешова.

Ключевой причиной раздражения кожи зачастую становится высокое содержание в воде хлора — дезинфицирующего средства, которое используется для уничтожения вредных бактерий и вирусов, указала специалист. Хлор разрушает естественную жировую плёнку на теле, что в результате вызывает сыпь, зуд, перхоть и шелушение.

"Другой фактор, вызывающий различные поражения кожи, — жёсткость воды, уровень которой определяется содержанием солей кальция и магния. Такая вода может забивать поры, усугубляя симптомы экземы и атопического дерматита", — сообщила Кулешова в беседе с порталом "Страсти".

По её словам, жёсткая вода также плохо смывает мыло с кожи, что приводит к образованию мыльной соли. Кроме того, вода может содержать и другие загрязняющие вещества. Так, железо и тяжёлые металлы могут попадать в воду из труб, а пестициды, гербициды и другие вещества — из почвы. Кулешова подчеркнула, что если поражения на коже появляются от воды, то справиться с проблемой может система фильтрации. Кремы и мази, которые назначают врачи, избавят от симптомов, а качественная доочистка устранит причину раздражения кожи.