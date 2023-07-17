Россиян предупредили о риске получить проблемы с зубами из-за некачественной воды

Такое качество воды, как показатель рН, указывает, насколько кислой или щелочной она является. Это важный параметр, за ним нужно следить, ведь вода с низким рН может ослабить зубную эмаль и спровоцировать кариес. Об этом заявила эксперт-биохимик Мария Кулешова.

"Шкала баланса рН рассчитывается от 0 до 14, где рН 7 взят за нейтральный уровень. Значение рН ниже 7 указывает на кислотность, выше — на щёлочность воды. Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует рН-диапазон питьевой воды от 6,5 до 8,5", — отметила она в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт призвала избегать сильнокислой воды, у которой рН меньше трёх, и сладких газировок: они разрушают защитный слой эмали. Кулешова добавила, что питьевая вода со слишком низким или высоким показателями мешает работе ферментов, ответственных за расщепление пищи. А сильнокислая раздражает слизистую оболочку, провоцирует изжогу и расстройство желудка.

По словам биохимика, кислая вода вымывает из организма кальций и магний, что грозит недостатком минералов. При этом высокощелочная приводит к их чрезмерному потреблению, что нарушит баланс в организме. Сильнокислая же вода способствует образованию камней в почках. Эксперт обратила внимание на то, что организм человека может поддерживать внутренний рН-баланс.

"Кратковременное воздействие воды со слегка пониженным или высоким уровнем рН вряд ли отразится на его состоянии. Однако следует избегать постоянного потребления такой воды, чтобы предотвратить возможные осложнения здоровья", — подчеркнула специалист.

Дома рН можно регулировать с помощью специальных фильтров. Так, для понижения кислотности понадобятся картриджи-минерализаторы. А для повышения необходимо иметь фильтр обратного осмоса — его мембраны снижают содержание минералов в воде.