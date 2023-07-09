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9 июля, 15:07

Врачи разоблачили грандиозную ложь из СССР о "чудодейственной" минералке

Врачи Павлова и Барташевич рассказали о пользе и вреде минеральной воды

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Поддержание водного баланса важно для здоровья человека. Казалось бы, пейте побольше воды — и никаких проблем, да? Не совсем. Если разобраться, то вода далеко не всегда идёт на пользу, особенно это касается минеральной, которую в СССР считали буквально чудодейственной. Врачи объяснили, где скрываются подводные камни минералки и кому стоит пить её с большой осторожностью.

Этот напиток действительно обладает множеством полезных свойств. С его помощью можно укрепить иммунитет, повысить в крови уровень гемоглобина, сделать крепче кости и зубы, восстановить кислотно-щелочной баланс, а также улучшить память и мышление и оказать благотворное воздействие на нервную систему.

Одним из основных действующих веществ в минеральной воде является магний, во многом именно его содержание определяет пользу минералки. В нашем организме он влияет на стрессоустойчивость, но у него есть и другие полезные свойства, объяснила в беседе с порталом "74.ru" кандидат медицинских наук врач – эндокринолог-андролог Зухра Павлова.

При выборе минералки нужно обращать внимание на уровень её минерализации. Вода с показателем выше 10 г/л уже относится к лечебной, её пьют исключительно назначению врача: она меняет естественную микрофлору в кишечнике и стимулирует выработку ферментов. Воду с уровнем минерализации до 10 г/л называют лечебно-столовой, её рекомендуют пить две-три недели для профилактики болезней. Столовая минералка почти не отличается от обычной воды. Лечебно-столовую можно пить в объёме одного-двух стаканов в день, а столовую минералку можно выпивать до двух литров в день, говорит врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук Галина Барташевич, подчеркивая, что газ из минералки лучше всегда выпускать.

"Газированная вода противопоказана всем, особенно людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, связанными с повышенной чувствительностью слизистой оболочки желудка", уточнила диетолог.

Какой же вред может быть от минералки? Вариантов много. Минеральные соли могут быть вредны для людей с больными почками, болезнями сердца и сосудистой системы. Если пить много воды с большим содержанием фтора, это может плохо сказаться на прочности костей или стать причиной появления кариеса. Ещё одна опасность — повышение уровня калия в крови, при сильном дисбалансе которого нарушается сердечный ритм. В списке и повышение содержания магния в плазме, что может обернуться остановкой сердца. Также из-за концентрации калия и натрия минералка может привести к превышению уровня соли в организме, который является причиной инсультов и инфарктов, предостерегла гастроэнтеролог.

Минеральная вода вообще не является улучшенным и целебным вариантом обычной воды. Она насыщенна и в некоторых случаях может привести к неправильному балансу веществ в организме человека. А ещё она сильно газирована и плохо утоляет жажду в жару. Если вы всё же очень хотите пить много минералки, то врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистом, который поможет вам выбрать подходящую для вашего здоровья.

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Некоторым людям всё же стоит быть с минеральной водой особенно осторожными. Терапевт объяснила, чем опасна минералка для людей с болезнью почек.

Юрий Лысенко
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