Академик РАН назвала 10 правил, которые спасут от отравления

Лето — сезон пищевых отравлений. Однако есть простые правила, соблюдение которых поможет не испортить отдых. О них, а также об основных симптомах отравления рассказала терапевт, профессор, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.

"Люди чаще пьют некипячёную воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее. Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций. А пищевая токсикоинфекция (именно так она называется официально) развивается при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины", — объяснила терапевт в беседе с kp.ru.

Драпкина перечислила симптомы, которые возникают при отравлении: резкие позывы к рвоте, спазмы в животе и жидкий стул;

повышенная температура, слабость, озноб и головная боль;

пониженное давление, бледность кожи и тахикардия. Как правило, эти признаки отравления сходят на нет за 1–3 дня при верном лечении. Если за этот срок они не ослабли, необходимо как можно быстрее обратиться врачу. Особенно в тех случаях, когда самочувствие ухудшается резко. Маленьким детям и пожилым людям стоит опасаться обезвоживания и при малейших подозрениях на него немедленно обращаться за медицинской помощью, тем более если у них есть проблемы с хроническими болезнями сердца, ЖКТ, сосудов, печени или почек.

"Основное лечение — это питьё воды или специальных растворов для регидратации. Их надо принимать небольшими порциями, но часто — примерно каждые 10 минут по столовой ложке", — уточнила врач.

Кроме того, токсины из организма можно вывести с помощью сорбентов, добавила медик. А вот противодиарейные и противорвотные препараты не помогут, а, напротив, помешают естественному выходу токсинов, что ухудшит состояние. Драпкина отметила, что в первые сутки после отравления нужно пить воду и не есть, в последующие 24 часа можно с осторожностью принимать нейтральную для желудка и кишечника пищу.