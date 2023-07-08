Академик РАН назвала 10 правил, которые спасут от отравления
Академик РАН Драпкина назвала питьё воды основным лечением при отравлении
Лето — сезон пищевых отравлений. Однако есть простые правила, соблюдение которых поможет не испортить отдых. О них, а также об основных симптомах отравления рассказала терапевт, профессор, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.
"Люди чаще пьют некипячёную воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее. Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций. А пищевая токсикоинфекция (именно так она называется официально) развивается при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины", — объяснила терапевт в беседе с kp.ru.
Драпкина перечислила симптомы, которые возникают при отравлении:
- резкие позывы к рвоте, спазмы в животе и жидкий стул;
- повышенная температура, слабость, озноб и головная боль;
- пониженное давление, бледность кожи и тахикардия.
Как правило, эти признаки отравления сходят на нет за 1–3 дня при верном лечении. Если за этот срок они не ослабли, необходимо как можно быстрее обратиться врачу. Особенно в тех случаях, когда самочувствие ухудшается резко. Маленьким детям и пожилым людям стоит опасаться обезвоживания и при малейших подозрениях на него немедленно обращаться за медицинской помощью, тем более если у них есть проблемы с хроническими болезнями сердца, ЖКТ, сосудов, печени или почек.
"Основное лечение — это питьё воды или специальных растворов для регидратации. Их надо принимать небольшими порциями, но часто — примерно каждые 10 минут по столовой ложке", — уточнила врач.
Кроме того, токсины из организма можно вывести с помощью сорбентов, добавила медик. А вот противодиарейные и противорвотные препараты не помогут, а, напротив, помешают естественному выходу токсинов, что ухудшит состояние. Драпкина отметила, что в первые сутки после отравления нужно пить воду и не есть, в последующие 24 часа можно с осторожностью принимать нейтральную для желудка и кишечника пищу.
Также специалист назвала 10 правил, соблюдение которых поможет избежать пищевого отравления:
- Соблюдайте гигиену — мойте руки с мылом перед едой, после туалета и перед тем, как готовить еду.
- Тщательно промывайте фрукты, овощи и зелень, а после этого споласкивайте их кипячёной водой.
- Пейте только кипячёную или бутилированную воду.
- Приобретайте пищу только в магазинах, а если всё-таки берёте продукты на рынке — обращайте внимание на срок годности и запах.
- Никогда не покупайте уже разрезанные фрукты, овощи и дыни с арбузами.
- Обязательно храните скоропортящиеся продукты в сумке-холодильнике.
- Держите в закрытых ёмкостях готовую еду и полуфабрикаты.
- Храните сырое мясо, птицу или рыбу отдельно от готовой еды.
- Разделывайте сырые и готовые блюда на разных досках и разными ножами.
- Рыбу и мясо тщательно прожаривайте.
Напомним, в российских детских лагерях в последнее время участились случаи массовых отравлений. Так, в Хакасии у воспитанников и тренеров спортшколы выявили кишечную инфекцию, магнитогорцы массово отравились шаурмой, а забайкальцы — медвежатиной.
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