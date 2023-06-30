Нутрициолог дала 5 советов, как закрепить привычку пить воду

Летом, в сезон отпусков, жары и выездов на природу важно помнить о водном балансе, поскольку высок риск обезвоживания. Как закрепить здоровую привычку, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова.

"Ввести привычку регулярно пить воду не так легко. Первые дни вы не будете хотеть это делать. Однако со временем организм привыкнет к объёму жидкости и будет "запрашивать" воду", — рассказала врач.

5 советов, как начать регулярно пить воду:

1. Выпивайте стакан воды каждое утро Сразу после пробуждения выпейте стакан воды перед завтраком. Жидкость на голодный желудок запускает химические процессы, которые способствуют обновлению клеток, объяснила Свиридова. Вода не только помогает телу проснуться, но и положительно влияет на нервную систему. Благодаря нескольким стаканам воды в день вы будете чувствовать себя бодрее, а раздражительность снизится, отметила врач.

2. Носите с собой бутылку воды Свиридова советует завести специальную бутылку для воды: важно, чтобы она вам нравилась и её было удобно брать с собой. Так вы быстрее привыкните к тому, что вода всегда рядом.

3. Установите напоминания Пишите напоминания на стикерах или настройте уведомления на телефоне, чтобы они приходили каждый час. Есть даже специальные приложения, которые позаботятся о водном балансе за вас.

4. Разнообразьте воду добавками На первых порах вода будет казаться скучным напитком и вместо неё вам захочется выбрать сладкую газировку или соки, чего делать не стоит. Поэтому нутрициолог советует добавлять в воду лимон, мяту и имбирь, чтобы придать ей более "интересный" вкус. "А если захочется сладенького, нарежьте несколько ягод клубники и добавьте листики базилика. Главное, никакого сахара — лучше подберите больше ярких сочетаний, например малина и апельсин", — советует Свиридова.

5. Запивайте еду водой Достаточно стакана воды: распределите этот объём на всё время завтрака, обеда или ужина. Жидкость способствует лучшему усвоению поступающей еды и улучшает обмен веществ, что поможет и при похудении, добавила собеседница Лайфа.