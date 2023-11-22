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22 ноября, 06:16

В Приморье изъяли незаконную красную рыбу и икру на 15 млн рублей

В Уссурийске Приморского края оперативники задержали двух предпринимателей по подозрению в незаконном обороте красной рыбы и икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Приморье у бизнесменов изъяли красную рыбу и икру на 15 млн рублей. Видео © Telegram / МВД медиа

По её словам, в ходе разбирательств удалось выяснить, что браконьеры вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста, после чего собирались незаконно продавать её. Для этого они арендовали склады, где впоследствии и были обнаружены свыше 39 тонн кеты и более 500 килограммов икры. Продукцию уже изъяли, её рыночная стоимость — 15 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", — добавила Волк.

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Ранее Лайф писал, что сахалинские пограничники изъяли у браконьеров партию трепанга на 7,2 миллиона рублей. Против нарушителей заведено уголовное дело, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Кадр из видео. Telegram / МВД медиа

Наталья Исакова
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