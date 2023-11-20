Москвича облапошили на крупную сумму при попытке купить самую редкую икру к Новому году
SHOT: Двух москвичей обманули на 76,5 тысячи рублей при покупке икры в Telegram
Двух москвичей обманули на семьдесят шесть с половиной тысяч рублей при покупке главного новогоднего деликатеса — икры. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 47-летняя москвичка нашла в Telegram магазин, где продавалась красная икра, — отзывы и красивое оформление аккаунта внушали доверие, поэтому москвичка решила купить полтора килограмма деликатеса за 6500 рублей. Женщина перевела деньги, после чего её заблокировали, а товар так и не доставили.
Пострадал от мошенников и 52-летний мужчина, наткнувшийся на пост с продажей икры белуги в другом Telegram-канале. Он списался с продавцом и договорился купить самую редкую и ценную чёрную икорку на 70 тысяч рублей за 250 граммов, но деликатес тоже не приехал, хотя москвич оплатил заказ. Пострадавшие обратились в полицию, теперь в этой афере разбираются правоохранители.
Ранее Лайф писал, что московский школьник украл у родителей более 120 тысяч рублей, чтобы задонатить в мобильную игру Standoff 2. Четвероклассник хотел прокачать аккаунт, но ничего не вышло — он стал жертвой мошенников.
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