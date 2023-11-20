Москвича облапошили на крупную сумму при попытке купить самую редкую икру к Новому году

Двух москвичей обманули на семьдесят шесть с половиной тысяч рублей при покупке главного новогоднего деликатеса — икры. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 47-летняя москвичка нашла в Telegram магазин, где продавалась красная икра, — отзывы и красивое оформление аккаунта внушали доверие, поэтому москвичка решила купить полтора килограмма деликатеса за 6500 рублей. Женщина перевела деньги, после чего её заблокировали, а товар так и не доставили.

Пострадал от мошенников и 52-летний мужчина, наткнувшийся на пост с продажей икры белуги в другом Telegram-канале. Он списался с продавцом и договорился купить самую редкую и ценную чёрную икорку на 70 тысяч рублей за 250 граммов, но деликатес тоже не приехал, хотя москвич оплатил заказ. Пострадавшие обратились в полицию, теперь в этой афере разбираются правоохранители.